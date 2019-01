Karneval in Kranenburg: Peter Berns absolviert als Karnevalsprinz 150 Auftritte

KRANENBURG-NÜTTERDEN Der 40-jährige Karnevalsprinz aus Nütterden führt die Kranenburger Narren an. Im Gespräch mit der Rheinischen Post berichtet er über die Session und gibt auch Privates preis.

Peter Berns Ich wurde am 21. April 1978 in Kranenburg geboren. Aufgewachsen bin ich auf dem Hohen Weg in Nütterden, wo ich heute noch lebe. Ich habe nach der Grundschule in Nütterden und der Hanna-Heiber-Hauptschule in Kranenburg 1994 mit einer Tischlerausbildung begonnen. 2002 habe ich die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk abgelegt und 2007 den elterlichen Betrieb übernommen, den ich heute in der vierten Generation führe. 1903 wurden die Zimmerei und das Bestattungshaus gegründet.