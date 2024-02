Die schönsten Fotos 2024 So bunt ist der große Frühschoppenzug in Kranenburg

Kranenburg · Dieser Zug ist Kult: In Kranenburg feiern die Narren am Sonntag wieder den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Tausende haben sich am Wegesrand versammelt, um den Frühschoppenzug durch die Gemeinde zu feiern.

11.02.2024 , 13:08 Uhr

20 Bilder Die schönsten Fotos vom Karnevalszug in Kranenburg 20 Bilder

Die Karnevalisten zeigen sich unbeeindruckt vom grauen Himmel und tauchen stattdessen die Straßen der Grenzkommune in ein buntes Meer: Von Gummibärchen über Könige bis zur Tier- und Fabelwelt – sowohl die Teilnehmer des Zugs als auch die Tausenden Besucher haben sich alle Mühe gegeben. Das sind die Karnevalsumzüge 2024 im Kreis Kleve Alle Orte und Termine Das sind die Karnevalsumzüge 2024 im Kreis Kleve Sie alle sind gekommen, um ihn zu feiern: Prinz Nöpy der Bewegende hat in Kranenburg das Sagen, seitdem er am Samstag das Rathaus erobert hat. Wie der Sturm auf den Verwaltungssitz lief, können Sie hier anschauen. Der Text und unsere Bilderstrecke werden im Laufe des Tages weiter aktualisiert... Hier geht es zur Bilderstrecke: Die schönsten Fotos vom Karnevalszug in Kranenburg

