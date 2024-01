Karneval in Kleve So bunt und politisch war die große Sitzung der Schwanenfunker

Überraschungsgast und Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks trat als Beatrix von Kleve in Erscheinung, die vor über 1000 Jahren die Schwanenburg bewohnte – und nun von den Funkern zum Schwanenritter geschlagen wurde. Die Sozialdemokratin setzte auf klare Kante gegen die AfD, denn sie sei keine Alternative: „Unser Deutschland und unser Karneval bleiben bunt und vielfältig.“ Vor allem auch die FDP bekam ihr Fett weg. In der schwarz-gelben Regierungsperiode vor zehn Jahren hätten die Liberalen schon zuvorderst für Ärger gesorgt, und für personellen Verschleiß: „In den Jahren gab es mehr Wirtschaftsminister der FDP als neugeweihte Priester im Bistum Münster.“ Jetzt sei die FDP damit beschäftigt, andere am guten Regieren zu hindern, so Hendricks. Aber auch lokale Entscheidungsträger knöpfte sich Hendricks vor: „Es muss doch nicht sein, dass am Fuß von meinem Burgberg schon seit Jahren das alte Hallenbad herumsteht.“ Doch Beatrix zeigte sich zum Abschied versöhnlich: Nicht mal Bürgermeister und Stadtrat bekämen Kleve kaputt – Hendricks heizte mit „Kleef blivt Kleef“ die Stimmung kräftig an.