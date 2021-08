„Nicht leicht gefallen“ : Rosenmontags-Komitee verteidigt Absage der Session

Kleve Am Tag nach der Sitzung der Karnevalisten erläutert das KRK die Beweggründe für seine Entscheidung. „Keiner darf aufgrund unserer Veranstaltungen sterben“, heißt es.

In Kleve wird es in der kommenden Session keinen Prinzen, keinen Rosenmontagszug und keine Veranstaltungen im Festzelt geben. Der Bericht unserer Redaktion bestätigte sich nach der Sitzung des Klever Ronsenmontags-Komitees (KRK) mit den designierten Klever Karnevalsprinzen am Donnerstagabend. In einer Verlautbarung erklärt das KRK nun auf seiner Internetseite seine Beweggründe.