Kleve, Goch und Umgebung Hier kann man nach den Karnevalszügen weiterfeiern

In Kleve steigt die Afterzug-Party nach dem Rosenmontagszug im Festzelt auf dem Kirmesplatz an der Hochschule. Um 14.11 Uhr geht die Feier los und es gibt noch Karten zu ergattern. Wer sich noch kein Ticket besorgt hat, kann das im Online-Shop des Festzelts (www.kleverfestzelt.de) noch nachholen. Eine Karte kostet dort 13 Euro. Zusätzlich öffnet Kleves bekannteste Wirtin „Puppa“ Schmitz am Rosenmontag ihren Palast um 15 Uhr zur After-Zug-Party. Besonderes Lockangebot an diesem Tag: 0,2 Liter Bier für 1,20 Euro. In der Diskothek „Explosion“ startet zeitgleich der „Tanz der Narren“. Mit einem Kostümwettbewerb geht es auch dort karnevalistisch weiter. Ebenfalls um 15 Uhr öffnet das Jugendzentrum Radhaus für eine Rosenmontagsparty. Der Eintritt ist frei und alle ab 16 Jahren können mitfeiern.