Erstes Foto ist da Das ist Kleves neuer Prinzenwagen

Prinz Benedikt „der Kreative“ und seine Garde sind stolz auf ihren Prinzenwagen, der den Tross beim Rosenmontagszug durch die Straßen Kleves führen wird. Am Dienstagmittag wurde der erst im vergangenen Jahr renovierte Wagen auf dem Betriebshof der Umweltbetriebe der Stadt Kleve an der Brabanter Straße in Augenschein genommen.