Karneval in Kleve 2024 Heimspiel für Benedikt den Kreativen bei den Brejpott-Quakern

Der diesjährige Klever Karnevalsprinz, Prinz Benedikt der Kreative, ist der sechste Prinz in 74 Jahren, der aus den Reihen der Quaker stammt. Seinen Einzug in die Halle wird von allen Anwesenden mit großem Jubel begleitet. Auf der nun eng bepackten Bühne überreicht Präsident Helmut Vehreschild ihm das Mikro für ein paar „prinzliche Worte“, wie es der Präsident so schön ausdrückt. „Es ist überwältigend, hier einzuziehen“, sagt der Prinz. Vor acht Jahren noch hätte er nie erwartet, einmal Prinz zu sein: „Man hätte mich fragen können und ich hätte es nicht gemacht.“ Dennoch steht Prinz Benedikt nun in der rot-weißen Kleidung des Prinzen und nicht im grünen Aufzug der Quaker auf der Bühne, um mit seiner Garde zu seinem eigenen Prinzenlied zu tanzen und Prinzenorden zu vergeben.