Karneval in Griethausen „De Wölfkes“ suchen den Superstar

Dann ging die wohl kleinste Gardetanztruppe an den Start. Als „Divas Duo“ tanzten Finja Nijenhof und Lotti Krist um die Stimmen der Zuschauer. Eine Zugabe durfte am Ende nicht fehlen, ehe Luna und Lina alias Benita und Amira Hüskes, im wahren Leben Mutter und Tochter, ins Zwiegespräch gingen. Sie berichteten von den Problemen, die das frische Erwachsensein so mit sich bringt.