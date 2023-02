Karneval in Altkalkar Emotionaler Abschied von der Bühne

Hoher Besuch kündigte sich auch aus den Nachbarorten an: Die Bedburg-Hauer Tulpensonntagsprinzessin Jessica konnte genau wie das Gocher Prinzenpaar Achim und Svenja einen Besuch in Altkalkar nicht ausschlagen. Ein Highlight im Altkalkarer Karneval sind aber sicher die Tanzgarden – so zeigten die Kleinsten, die Gravenhofperlen, ihren Showtanz zum Thema Dschungel und die Sternchen wagten sich als Greatest Showmen in die Manege. Die Showgirls zeigten sich als Gladiatoren von ihrer starken Seite, während das Männerballett die Schönen und das Biest sich sportlich als Radfahrer präsentierte.