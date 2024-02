Alle Orte und Termine Das sind die Karnevalsumzüge 2024 im Kreis Kleve

Traditionell früh geht es wieder im Süden des Kreises los. In Kervenheim ziehen die Narren bereits fünf Tage vor Altweiber, am 3. Februar. Es gibt aber noch weitere Besonderheiten wie in Wankum, wo es nur alle vier Jahre einen Karnevalszug gibt, 2024 ist es wieder soweit. Große und kleine Züge an verschiedenen Tagen im Kreis Kleve – das hat auch einen Vorteil: Man kann gleich mehrere besuchen. Für welchen Zug Sie sich auch immer entscheiden, ob als Besucher oder Aktiver: Wir wünschen allen Teilnehmern und Karnevalisten am Wegesrand viel Vergnügen. Kreis Kleve, Helau!