Grieth : Heimspiele garantierten den Erfolg in Grieth

Das Publikum in der Bürgerhalle genoss ein närrisches Menü mit Leckerbissen für Ohren und Augen.

Sekundengenau um 19.11 Uhr zog der Elferrat in der zur Narrenburg umfunktionierten Bürgerhalle ein – und es ging sofort in die Vollen: das Emmericher Prinzenpaar Gregor I. und Prinzessin Melanie I. mit Gefolge jagten mit Prinzenlied (zum Mitmachen) und Gardetanz den Alltag einfach raus und den Feier-Tag rein. Die langen Reihen der bunt verkleideten Narren kamen auf Touren, auch weil es Schlag auf Schlag so weiterging: schwungvolle Tänze und pointierte Büttenreden lösten sich nahtlos ab – und dazwischen noch eine Tollität: die Bedburg-Hauer Tulpenprinzessin Lorè-Dana mit ihrer Garde – super. Den Reigen der sehenswerten Tänze eröffneten die jungen Rheingirls; später zeigten die Rhinförnjes, die Griether Showgirls, die Sisters und die Erste Kompanie der Kalkarer KKG (die einzigen Nicht-Griether), wie sie in monatelanger Übungsarbeit ihre Vorstellungen in eine fantasievolle Choreografie für die Garde- und Showtänze umgesetzt hatten – klasse! Eine Tanzeinlage der besonderen Art ist immer wieder das Männerballet „De Waddstampers“, das mit ihren Tutu-Röckchen, Federboas und verführerischen Gesten das Publikum bezauberte und dafür mit einer lautstarken Rakete belohnt wurde.