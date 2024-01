HCG und ihre Prinzessin So feierten Hasselt und Claire I. ihre prächtige Prunksitzung

Für den Rest des knapp fünfstündigen Abends darf Prinzessin Claire I. sich zurücklehnen und mit allen anderen Gästen mehr Tanz, humorvolle Bütten und alles weitere genießen, was der HCG so zu bieten hat. Schließlich ist die Karnevalszeit noch lange nicht vorüber und die Tulpenprinzessin wird in den nächsten Wochen sicher noch genug zu tun haben. Während viele von den ersten zwei Monaten im Jahr wenig begeistert sind, ist für die Hasselter Karnevalisten die schönste Zeit im Jahr angebrochen.