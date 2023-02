Prinzessin Jessica I. So lief der Rathaussturm in Bedburg-Hau

Jan-Henrik Braam, der Maitre de Plaisir, führte anschließend durch die lustigen Spielrunden, die sich die Tiller Narren haben einfallen lassen. So gab es insgesamt sechs neckische Spielchen, die die Ratsleute gegen die hochmotivierte Gefolgschaft der Prinzessin mehr oder weniger deutlich „verloren“. Aber das Wichtigste war, dass alle ihren Spaß an der Sache hatten. Auch das Publikum hatte einen nicht unerheblichen Anteil am Sieg der Prinzessin, da die Narren die „Kämpfer“ ihrer Jessica frenetisch anfeuerten.