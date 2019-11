Karneval : Sieben Jahrzehnte „Quak Quak Helau!“

Kleve-Kellen Am Montag starten die Jecken in die neue Session. Für die Kellener Brejpott-Quaker wird es eine besondere: Sie feiern 70. Geburtstag.

Die Geschichte des Kellener Karnevalsvereins „Brejpott-Quaker“ beginnt in Jahren, in denen die während der Narrenzeit obligatorische Feuchtfröhlichkeit noch eine wahre Rarität ist. Im Jahre 1949 genoss der mühsame Wiederaufbau für die Zivilbevölkerung, auch für jene in Kellen, oberste Priorität. Und dennoch: Unter dem Motto „Foort in´t Blau met dän B.V.“ fand damals die erste Jecken-Sitzung statt, aus der in der Folge die Brejpott-Quaker hervorgingen. Die Initiatoren damals: Paul Janssen, Hans van Laar und Fritz Wennig – eine Gruppe Sportler des BV 1913 Kellen, die als Urväter des Kultkarnevalsvereins Geschichte schrieben. Am 29. September 1949 gründeten fünfzehn Jecke den Verein, der heute Jahr für Jahr Tausende Närrinnen und Narren ins Schützenhaus lockt. Am Montag starten die Quaker in die neue Session 2019/2020.

„Das Besondere an den Brejpott-Quakern ist das ganze Drumherum. Bei uns geht immer die Post ab“, sagt Christoph Weyers, der jüngst als Vorsitzender wiedergewählt wurde und seit 2005 an der Spitze des Vereins wirkt. Wie Recht er hat: Jeder, der bereits eine Quaker-Sitzung besuchte, dürfte sie nachhaltig in Erinnerung behalten. Dicht an dicht sitzen die Jecken schunkelnd und lachend im Schützenhaus; je später der Abend, desto mitreißender die Stimmung. Der Name der Karnevalsgesellschaft leitet sich von dem kleinen Kolk her, der hinter dem Deich unweit der Alten Kirche gelegen ist. An diesem Gewässer beginnt für die „Quaker“ am 11.11. eines jeden Jahres offiziell die neue Karnevalssession mit dem „Wasserholen“. Der Ursprung dieser bis heute gelebten Tradition liegt im Jahr 1950: Damals machte sich eine Gruppe Jecker bei der Gaststätte Henseler auf den Weg in Richtung Brejpott, um dort eine Flasche des „echten Brejpottwassers“ zu schöpfen. Wenig später aber erlebten die Kellener bereits eine erste Krise. Die Gemeinde geriet in schweres Fahrwasser, als die katholische Geistlichkeit von der Kanzel aus gegen den Termin (13. Januar 1951) der ersten Karnevalssitzung protestiert hatte. Die Kirche befürchtete, dass Sitzungsteilnehmer am nächsten Morgen ob der langen „Quaker-Nacht“ (bis heute dauern diese mitunter bis in die Morgenstunden) die Heilige Messe nicht besuchen würden. Die Karnevalisten lenkten ein, unter dem Motto „Gedrüss üt et Brejpottlüss“ konnte das Programm am Sonntag stattfinden.