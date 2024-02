Karneval im Kreis Kleve Blaulicht-Bilanz für Nelkensamstag – Hilfe von der Bereitschaftspolizei

An den Karnevalstagen befinden sich die Einsatzkräfte im Kreis Kleve im Dauereinsatz. Am Wochenende zog die Polizei breits eine erste Bilanz für den Nelkensamstag: Hier gab es nicht nur zahlreiche Rathausstürme in Kleve, Goch und Umgebung, sondern auch schon einige Züge im Kreis Kleve.