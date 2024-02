Straßenkarneval 2024 Karnevalisten fordern Abschuss der Wölfe – und andere Mottowagen im Kreis Kleve

Der Wagen der KV Stramme Jonges forderte auf einem Plakat in Bedburg-Hau und Keppeln: „Seit Jahren geht es in der Politik über den Wolf nur hin und her. Den Strammen Jonges fällt die Lösung nicht schwer, es nützt nur ein Gewehr!“ Auf ihrem Wagen thronte denn auch ein riesiges Schießeisen, das bedrohlich qualmte. Das dürfte nicht jedem Zugbesucher gefallen haben – aber am Ende des Tages ist es ja immer noch Karneval.