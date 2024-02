Prinz Nöpy regiert Kranenburg So spannend war der Rathaussturm in Kranenburg

Die Fragen – das muss man zugunsten des Rathaus-Teams sagen – waren nicht unbedingt die allerfairsten. So galt es zu beantworten, wer in der Garde für die Getränkeversorgung zuständig ist (Philipp Lamers), oder wie viele Gardisten die Garde zählt (30). Die Verteidiger schlugen sich zwar wacker, aber am Ende schafften es die Gardisten mithilfe des Bürgerteams, den Sieg und damit den Rathausschlüssel für ihren Prinzen zu erringen. Nöpy nutzte die Gelegenheit, um sich bei seiner Garde zu bedanken. „Sie haben mich so toll unterstützt die ganze Session über“, so der Prinz.