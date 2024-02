Ignace Michaux aus Ronse Warum ein belgischer Bürgermeister den Klever Karnevalsprinz begleitet

Seit fast 53 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Kleve und Ronse. Im Laufe der Jahrzehnte gab es viele Kontakte durch Privatpersonen, aber auch durch Vereine, Rat und Verwaltung. Gegenseitige Besuche im Karneval oder beim jährlichen Fiertelfest in Ronse gehören stets dazu. Seit dem 1. September 2022 ist Ignace Michaux der Bürgermeister der flämischen Stadt. Dieser Tage trifft man ihn aber nicht in seiner Heimat – sondern am Niederrhein. Denn Michaux ist Teil der Klever Prinzengarde rund um Benedikt den Kreativen. Wie es dazu gekommen ist, hat er im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.