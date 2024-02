Die schönsten Bilder Alle feiern Prinzessin Claire – das war der Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau hat eine Tulpenprinzessin – und natürlich einen Tulpensonntagszug. Trotz grauen Himmels haben die Narren die Gemeinde am Sonntag wieder in ein buntes Kostümmeer getaucht. Sowohl die Zugteilnehmer als auch die Besucher am Wegesrand haben sich dabei größte Mühe gegeben.