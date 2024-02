Die schönsten Bilder Alle feiern Prinzessin Claire – das war der Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau

Es folgte eine bunte Mischung aus liebevoll gestalteten Zugwagen mitsamt Besatzungen und Fußgruppen. Herzstück des Zuges: Natürlich der große Wagen von Prinzessin Claire I., begleitet von ihrer Garde. Das Motto der Session – „Die Welt bereist und nun zurück – verbreitet Prinzessin Claire mit Garde Frohsinn & Glück“ – stand auf der Seite ihres rot-weißen Wagens, rot-weiße Blumengestecke zierten die Verkleidung. Die Tulpensonntagsprinzessin, sie gab alles, um möglichst jedem Narren ein Lächeln oder Helau zuzuwerfen – was freilich spätestens am Gemeindezentrum sportlich wurde, denn dort standen die Zugbesucher teils dicht gestaffelt in Reihen, um den Zug aus größtmöglicher Nähe zu sehen. Welch toller Anblick es für die Wagenbesetzungen gewesen sein muss, am Rathaus vorbeizuziehen durch das Bedburg-Hauer Narrenmeer, ein Kostüm schöner als das andere.