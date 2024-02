Karneval in Kalkar So schön war der Kinderumzug in Appeldorn

An den Straßenrändern füllten gut gelaunte Nachbarschaften in der Wartezeit vor allem Gläser: Meist süße Kurze waren gefragt, aber mit steigenden Temperaturen schmeckte auch das Bier schon früh. Wer an der Appeldorner Straße wohnt, weiß, dass der Zug bei ihm vorbei kommt, aber dass auch Zeit ist, bis s so weit ist. Also feiert man gerne ein wenig vor. Und lässt sein Kostüm bestaunen wie die Mutter im Leopardenlook, die sich fürs Foto gleich doppelt den schwarz-weiß gesprenkelten Nachwuchs auf die Hüften setzte.