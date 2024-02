Zehntausende feiern Karneval 21-Jähriger geht auf Polizisten los – die Blaulicht-Bilanz im Kreis Kleve

Am Montag ging die Arbeit der Polizei dann neben den Rosenmontagsumzügen im Kreis weiter. In Goch und Uedem-Keppeln kamen 16.500 Zuschauer, in Kevelaer feierten 5000 Menschen. In Twisteden zählte die Polizei 2000 Zuschauer, in Weeze 2000 und in Rees 4500. Außerdem jubelten in Haffen-Mehr 3000 Karnevalisten und in Kleve 12.000 den Umzügen zu.