Party, Tänze, Emotionen Die schönsten Fotos der Karnevalssitzungen im Kleverland

Der Karneval hat am Niederrhein viele Facetten. Er wird in Zelten und Kneipen gefeiert, auf der Straße und natürlich auch: bei den Sitzungen. Und von denen gibt es eine ganze Menge. Ob in der Stadthalle, in den Mehrzweckhallen der Region oder in den Dörfern. Sitzungskarneval hat im Kleverland lange Tradition.