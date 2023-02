Traditionell am Tulpensonntag Tausende feiern beim Frühschoppenzug in Kranenburg

Von den Motivwagen regnete es Kamelle, Blumen in Hülle und Fülle, riefen die Akteure nach Kräften Helau und machten unverdrossen auf das Motto ihres Wagens aufmerksam. So unter anderem „Volle Tröte“, die sich einfach nur „Disco“ fühlten oder „Echte Fründe 2.0“, die für die Dorfdisco warben, wobei der Karnevalsclub Keeken das hin und her um die Zeitumstellung in der EU auf das närrische Korn nahm. Sie tickten eben anders. Unterdessen griff „Knätz-Gäck“ noch einmal den Bürgermeisterwechsel auf und erinnerte süffisant an das „Ende der Steinzeit“. Sie hatten den „Ferdysaurus Rex“ ausgebrütet.