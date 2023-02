Kostüme, Narren, Emotionen Die schönsten Bilder vom Karneval in Kleve, Goch und Umgebung

Goch Das rot-weiße GGK-Prinzenpaar Achim I. und Svenja II. eroberte den Rathausschlüssel des Bürgermeisters erst in der dritten Angriffswelle. Trotz tristem Wetter wurden die Gocher Tollitäten von ein paar tausend Narren unterstützt. Die Fotos vom Rathaussturm in Goch finden Sie hier. Am Rosenmontag dann: Kein Regen, erträgliche Temperaturen und gegen den frischen Wind Kostüme mit Komfortzone: Die Gocher Narren feierten den Höhepunkt der Session. Die Bilder vom Rosenmontag in Goch finden Sie hier.