Die Narren sind los So lief der Rathaussturm in Kalkar

Die Narren regieren wieder in Kalkar: Am Donnerstmittag stürmten die Karnevalisten das Historische Rathaus und übernahmen die Geschäfte. Dabei ging es schon bunt zu. Die Karnevalisten von der KKG kamen nicht nur mit ihrer Garde. Unter anderem nach einem Schubkarren-Rennen übernahm Senatspräsident Christian Görtzen den übergroßen Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Britta Schulz. Für die Narren in Kalkar war der Sturm des Verwaltungssitzes nur die erste Etappe des Tages. Am Mittag folgt der Karnevalszug durch den historischen Ortskern.