Tipps für Kurzentschlossene : Hier wird im Kreis Kleve Karneval gefeiert

Auch dieses Jahr wird Karneval gefeiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kreis Kleve Trotz Corona können Jecke in den nächsten Tagen auf ihre Kosten kommen. Wir stellen einige der Feier-Locations in Kleve, Kranenburg, Goch und Geldern vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinter Karnevalisten liegen beschwerliche zwei Jahre. Nun aber gibt es endlich wieder Licht am Horizont. Auch wenn es 2022 noch keine Jeckenoberhäupter, Umzüge oder Rathausstürme gibt, wird im Kreis Kleve vereinzelt gefeiert. Die gelockerten Corona-Regeln machen es möglich. So wird in Kleve am Karnevalssamstag, 26. Februar, von 9 bis 18 Uhr eine sogenannte Brauchtumszone in mehreren Straßen eingerichtet. Das Klever Rosenmontagskomitee hatte diese Meilen beantragt.

Epizentrum des bunten Treibens soll die Kavarinerstraße sein. In der Einkaufsgasse wollen die Klever Karnevalisten von 11 bis 13 Uhr feiern. Die Geschäftsleute schmücken ihre Lokale, beim Café Solo werden draußen Cocktails angeboten, vorm Bistro Pia‘s wird es ebenfalls einen Getränkestand geben. Darüber hinaus ist es vor allem an den Narren selbst, für Stimmung zu sorgen.

Wer dabei sein möchte, muss vollständig immunisiert sein und zusätzlich über einen negativen Testnachweis verfügen. Für Geboosterte gelten allerdings Ausnahmen, sie müssen sich für den Außenbereich nicht testen lassen. In Kneipen, Bars oder Gaststätten sowie bei Veranstaltungen im Innenbereich ist jede Person zum Test verpflichtet, so die Klever Stadtverwaltung. Die Regeln und Zugangsvoraussetzungen werden stichprobenartig vom Ordnungsamt kontrolliert.

Doch auch außerhalb der Brauchtumszonen – eine Idee, die in den rheinischen Karnevalshochburgen entstanden ist – gibt es einige Anlaufstellen für Narren. Ab 13.11 Uhr wird in der EVC-Event-Location an der Ackerstraße in Kleve die Fete „Wenn Holland nicht wär, läg Kleve am Meer“ mit Antenne Griethausen und ElectricVisionsCleve ausgerichtet. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung erforderlich.

Zudem soll in der Kultkneipe „Zum Kronprinzen“ an der Spyckstraße jeweils ab 18 Uhr an Altweiber und am Karnevalssamstag sowie ab 17 Uhr am Rosenmontag gefeiert werden. Auch das „Haus Bresserberg“ an der Klever Königsallee wird über die fünfte Jahreszeit öffnen. An drei Tagen lädt Marie-Luise Klar, alias „Puppa Schmitz“, in ihren Tanzpalast ein: Zum Möhneball am Donnerstag, am Samstag zur Ü 30-Party und am Rosenmontag. Der Martinuskrug an der Koppelstraße im Bedburg-Hauer Ortsteil Qualburg kündigt für Donnerstag Möhneball und für Sonntag ein jeckes Frühschoppen an. Der bei Jüngeren beliebte Club Excited in Goch will am Donnerstag und am Samstag öffnen.

In Kranenburg-Mehr wird Wirt Michael Hagedorn am Donnerstag zum Dämmershoppen ab 19.11 Uhr einladen, am Sonntag geht es um 11.11 Uhr los. Noch größer plant Gastwirt Sascha Pouwels von der Kneipe „Zum Löwen“ an der Großen Straße im Herzen der Grenzgemeinde. Am Donnerstagabend treten ab 19 Uhr die „Limburger Buben“ auf, am Samstag die Gruppe „The Moonlight“. An den beiden darauffolgenden Tagen richtet Chef Sascha Pouwels ab 11 Uhr einen Frühschoppen aus. „Wir müssen abwarten, ob viele Menschen kommen werden. Die 2Gplus-Regelung ist natürlich ein Problem, zudem haben einige Leute noch Angst. Aber wir haben große Lust aufs Feiern“, so Pouwels.

Auch in Geldern sollen die Jecken am Rosenmontag einen Ort zum Feiern haben. Obwohl der Karneval in Hartefeld offiziell abgesagt wurde, will das Dorf nicht auf den närrischen Spaß verzichten. „Blau-Weiß“-Vereinswirt Dragan Bozovic lädt daher am Rosenmontag, 28. Februar, ab 11.11 Uhr zur Rosenmontags-Fete im Biergarten und im Außenbereich der „Dorfschmiede“ an der Dorfstraße. Zum bunten Treiben an allen Karnevalstagen ab Altweiber lädt Jürgen „Männlein“ Giesen ins „Schwarze Pferd“ in Geldern ein. Frisch getestet darf in der Kult-Kneipe, die nicht nur zur Kirmes und zur Straßenparty das Epizentrum der guten Laune ist, gefeiert werden. Altweiber wird auch in den Gelderner Lindenstuben gefeiert – mit eigener Teststation vor Ort. Allerdings muss man vorher reservieren. Wer noch sein Glück versuchen will, sollte an info@restaurant-liendetsuben.de mailen.