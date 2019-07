Karl-Kisters-Realschule in Kellen : Hubert Wanders nimmt Abschied

Hubert Wanders (Mitte) freut sich über die Worte der Bürgermeisterin Sonja Northing, die zu seiner Verabschiedung gekommen war. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Kellen Der Schulleiter der Karl-Kisters-Realschule geht nach 41 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand.

Nach 41 Jahren im Schuldienst wurde nun der Leiter der Karl-Kisters-Realschule, Hubert Wanders, mit einer Abschiedsfeier im Forum der Schule in den Ruhestand verabschiedet. Viele frühere und heutige Weggefährten waren der Einladung der Schulleitung und des Kollegiums gefolgt, ebenso wie die Bürgermeisterin der Stadt Kleve, Sonja Northing, der Dezernent der Bezirksregierung, Peter Frödrich, Vertreter der einzelnen Parteien, Kooperationspartner der Schule, die Klassensprecher, die Elternvertretung, der Vorsitzende des Fördervereins sowie die Schulleiter der anderen Klever Schulen.

Kristian Best, der stellvertretende Schulleiter, hatte zusammen mit dem Kollegium und den Schülern für einen würdevollen Rahmen und ein abwechslungsreiches Programm gesorgt, in dem der Rückbesinnung und Erinnerung viel Raum gegeben wurde. Mit Glückwünschen und Geschenken wurde aber auch der Zukunft des Schulleiters gedacht, der nicht in den „Ruhe-Stand“ tritt, sondern sich vorgenommen hat, etwas Neues zu beginnen.

Hubert Wanders begann seine Arbeit für die Karl-Kisters-Realschule bereits mit ihrer Gründung im Jahre 1997 und machte sie zu dem, was sie heute ist: eine Schule, die bei den Eltern und Schülern laut Best seit nunmehr 22 Jahren eine große Akzeptanz genießt.

Zunächst noch in den Räumlichkeiten der Spyckschule, mit einem Lehrerteam von nur fünf Kollegen, begann der Aufbau. Von Anfang an bestimmte Hubert Wanders den Kurs der neuen, zunächst zweizügigen Schule, die zwei Jahre nach ihrer Gründung in das neue Schulgebäude an der Lindenstraße umziehen konnte und schon bald – wegen der immer größer werdenden Nachfrage – auf dreieinhalb Züge erweitert werden musste.

Wanders sorgte für die Kunst am Bau und gewann den Klever Künstler Günther Zins für den Gedanken, eine Stahlplastik für die Schule zu erschaffen. Ergebnis ist das „Würfelspiel“ oben auf dem Erweiterungsbau. Auch das Logo, das heute noch jeden Briefbogen, jedes Zeugnis und jede digitale Mitteilung der Schule ziert, geht auf seine Idee zurück.

Von Beginn an entwickelte er mit seinem immer größer werdenden Lehrerteam Schritt für Schritt ein prägnantes Schulprogramm, das bis heute seine Gültigkeit hat: Die Fächer Technik und Kunst wurden in besonderer Weise auf- und ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit der Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung schärfte das Profil Technik und das jährliche Projekt „Schule Kunst Museum“ war und ist fester Bestandteil der Fachschaft Kunst.

„Für das Prinzip des Fachraumes wurde die Schule 1999 Vorreiter und in den Folgejahren wurde es ob der optimalen Raumnutzung vielfach kopiert“, so Best. Das Konzept der Nachmittagsbetreuung geht auf Wanders zurück sowie die Einführung der Profilklassen, die in der Klever Schullandschaft laut Best lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal bildeten. Von vorrangiger Wichtigkeit war von Beginn an das Modell der Berufsorientierung, das er mit den Fachkollegen zu einem sehr feinen Instrument entwickelte, um Schülern eine optimale Begleitung auf dem Weg zu ihrer Berufsfindung zu geben.

„Er füllte die Schule mit Leben und öffnete sie nach außen, so könnte man seinen größten Verdienst beschreiben“, so Best. „Einfühlsam und beharrlich führte er die Schulform Realschule durch schulpolitisch schwere Zeiten und zeigte allen Zweiflern, wie gesellschaftlich notwendig sie ist und welche Vorteile sie für den Standort Kleve erbringt.“

(RP)