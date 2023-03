Dritter Platz Karl Kisters Realschule gewinnt Preis mit Schülerzeitung

Der deutschlandweite Wettbewerb wird von allen Bundesländern gemeinsam mit dem Verein Jugendpresse Deutschland veranstaltet. Dabei treten die Schülerzeitungen in sechs Schulformkategorien sowie in der Kategorie Online-Schülerzeitungen gegeneinander an. In der Kategorie „Realschule“ belegte die KKRS den dritten Platz.