Abschied nach 46 Jahren Kranenburger Bürgermeister gingen, Frau Röskens blieb

Jeder, der in das Büro des Verwaltungschefs wollte, musste an ihr vorbei. 25 Jahre war das so. Was Karin Röskens (62) in ihrer beruflichen Laufbahn erlebte, schafft kaum eine Sekretärin. 1977 startete sie bei der Gemeinde Kranenburg ihre Ausbildung als Büroangestellte. Später wechselte sie ins Sekretariat des Bürgermeisters und arbeitete hier für vier Leiter der Verwaltung. Nach Erwin Schmitz, Julius Meisters und Günter Steins ist aktuell Ferdi Böhmer ihr Vorgesetzter. Streng genommen waren es sogar fünf Behördenleiter, für die Karin Röskens das Vorzimmer führte. „Ich habe zunächst im Schreibzimmer gearbeitet. Da musste man sich auch mit der Sekretärin des damaligen Gemeindedirektors Mengeler abwechseln, wenn diese mal Urlaub hatte oder krank war“, erzählt die 62-Jährige. Böhmer kann nun nicht mehr bis zum Ende seiner Amtszeit auf die erfahrene Kraft bauen.