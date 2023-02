Kappenabend Große Stimmung auf der kleinen Bühne in Qualburg

Das Programm war bunt: Petra Rinke nahm in ihrem freien Büttenvortrag einige Qualburger auf die Schippe. Aufgelockter wurde das Programm von mehreren Garde- und Showtanzbeiträgen. So lieferten die kleine und auch die große Garde des BSV Altkalkar im Scheinwerferlicht des Martinuskrugs ihre Darbietungen, die mit großem Applaus honoriert wurden. Besonders gefeiert wurden auch die Qualburger Weteringsnixen. Den Programmabschluss lieferten dann die Virgins, die aus dem Qualburger Karneval nicht mehr wegzudenken sind. Sie feuerten die Stimmung mit ihrem Tanz noch einmal an, sodass die Besucher im Anschluss an das Programm noch bis in die frühen Morgenstunden hinein feiern konnten.