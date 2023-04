Kaplan vom Niederrhein macht Vorschläge Was kann die Kirche der „Generation Z“ noch bieten?

In der Zeit vor Ostern hat er mit einigen Schülern ein Bild gestaltet. Auf die Leinwand durften sie zunächst ihre Ängste schreiben. Der Krieg war ein oft genanntes Thema und die Frage, wie es nach der Schule weitergeht. Anschließend wurden diese Ängste übermalt und die Schüler konnten aufschreiben, was ihnen Kraft gibt, auf eine weitere Farbschicht dann, was ihnen heilig ist. Anschließend bekam Schwerhoff die Rückmeldung, wie gut es den Jugendlichen getan habe, ihre Ängste offen artikulieren und aufschreiben zu dürfen, nicht perfekt sein zu müssen. „Sie haben in dem Bild einen Platz bekommen. Und das ist“, erklärt der Kaplan, „und auch das ist Seelsorge: Einen Ort zu haben, an dem man Ängste zur Sprache bringen darf.“