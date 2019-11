Futsal : Kapellen-Hamb und Straelen vorn

Die D-Juniorinnen von Kapellen-Hamb gewannen. Foto: Kreisjugendausschuss

Geldern In Geldern wurden die Futsalkreismeisterschaften ermittelt.

(RP) Die D-Juniorinnen spielten jetzt im Berufskolleg in Geldern den Futsalkreismeister aus. Der TSV Nieukerk konnte wie bereits im letzten Jahr als Ausrichter glänzen. Zunächst waren die Teams von Arminia Kapellen-Hamb und der DJK Hommersum/Hassum tonangebend. Als Ho/Ha allerdings gegen Pfalzdorf das Nachsehen hatte, zeichnete sich ein Alleingang der Kapellenerinnen ab. Zu überlegen war die Truppe, welche mit Kreisauswahlspielerinnen gespickt ist und zudem ein Großteil bei den Junioren spielt. Am Ende standen vier Siege beim Modus „Jeder gegen Jeden“ zu Buche. Bei fünf angetretenes Mannschaften kann man es nicht besser machen. Somit konnte Kapellen-Hamb als Titelverteidiger den Wanderpokal wieder mit nach Hause nehmen. Zur Siegerehrung kam Herr Bexte, der Vertreter für die Volksbanken an der Niers. Diese fördert den Jugendfußball bereits seit etlichen Jahren mit Pokalen, Bällen für die Mannschaften und der Übernahme der Schiedsrichterkosten.

Nach den D-Juniorinnen spielten nachmittags die A-Junioren im Berufskolleg in Geldern den Futsal-Kreismeister aus. Das als „Voba-Hallen-Cup“ laufende Turnier wurde ebenfalls vom TSV Nieukerk ausgerichtet. Gespielt wurde in zwei vierer Gruppen, die vor Ort ausgelost wurden. In Gruppe A fiel die Entscheidung über den Gruppensieg erst im letzten Gruppenspiel, als sials sich die beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften gegenüberstanden. Dieses Spiel konnte der TSV Weeze für sich entscheiden und stand damit als Gruppensieger vor dem SV Straelen fest. Die weiteren Plätze belegten die JSG SV/SGE Bedburg-Haus und die JSG Kerken.

In Gruppe B zeichnete sich bereits sehr früh der Favorit ab. Der 1. FC Kleve konnte alle drei Spiele für sich entscheiden und konnte dabei auch mit guten Kombinationen überzeugen. Auf den weiteren Plätzen war die Entscheidung bis zum letzten Spiel offen. In einem packenden letzten Gruppenspiel, bei dem es hin und her ging, reichte dann der Mannschaft aus Winnekendonk ein 3:3, um sich den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Knapp dahinter dann Siegfried Materborn und Alemannia Pfalzdorf.

In den Halbfinalspielen standen sich somit der 1.FC Kleve und der SV Straelen sowie TSV Weeze und Viktoria Winnekendonk gegenüber. In beiden Halbfinalspielen wurde guter und vor allem spannender Hallenfußball gezeigt. Das erste Halbfinale wurde sogar erst im Sechsmeterschießen entschieden, bei dem der SV Straelen das bessere Ende auf seiner Seite war. Nachdem der nach der Gruppenphase als Favorit gehandelte 1.FC Kleve ausgeschieden war, konnte sich im zweiten Halbfinale der TSV Weeze knapp mit 3:2 durchsetzen.

Im Finale kam es somit zu einer Paarung, die es schon in der Gruppenphase gegeben hat, diesmal jedoch mit dem besseren Ende für den SV Straelen, der sich somit den ersten Titel der aktuellen Saison sichern konnte.