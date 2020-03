Online-Angebote der Kirchen : Kantoren produzieren Videos für Youtube

Um in der Zeit der Corona-Krise weiterhin für Publikum zu spielen und Hoffnung zu machen, veröffentlichen die Kantoren ihr Schaffenswerk im Internet.

Aus der St.-Nicolai-Kirche Kalkar gibt es jetzt eigens produzierte Videos auf YouTube, in denen Gebete eingesprochen werden und Kantor Jan Szopinski an der Orgel musiziert. Dazu sind Bilder aus der Kirche zu sehen, zum Beispiel von den wunderschön lichtdurchfluteten Fenstern. St.-Nicolai „leuchtet“ in Licht und Musik, und das tut dem Gemüt einfach wohl. „Kein anderer Ort hier bietet meines Erachtens solch eine tiefe, dichte Spiritualität“, sagt Szopinski, und fügt hinzu, dass es in den Videos nicht um künstlerische Höchstleistung gehe, sondern um Überbringen von Innigkeit. Meditativ strömt die Musik, die gar nicht weiter betitelt werden muss, aber mit hoffnungsfrohem Klang das Video beschließt. Der Kantor wählt für weitere Sonntagsvideos thematisch passende Werke aus und hat auch schon das Thema „Karwoche“ im Sinn. Eine ganz neue Erfahrung, auf diesem Weg die Menschen zu erreichen, die sehr gut funktioniert: Der Link zum ersten Video wurde in der Gemeinde, bei Freunden und Bekannten direkt vielfach geteilt. Und die Dankbarkeit der Menschen schwappte sogleich als schöne Bestätigung der Idee in vielen E-Mails an Szopinski zurück. Der kann der isolierten Zeit auch etwas Positives abgewinnen: Zwar tue es ihm leid für seine Musikgruppen, aber er nutzt die Zeit zum intensiven Üben – wenn nicht an der Orgel, dann am Flügel oder Akkordeon.