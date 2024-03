Kanister einfach weggeworfen Umweltsauerei in Bedburg-Hau – Feuerwehr im Gefahrgut-Einsatz

Zu einem Gefahrgut-Einsatz auf einem Parkplatz an der Triftstraße in Hau wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am Ostersonntag um 13.41 Uhr alarmiert. Vorausgegangen war eine Meldung der Polizei, dass auf dem Parkplatz unbekannte Schadstoffe entsorgt wurden.