Sechskampf um Gorißen-Nachfolge : Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Kleve stehen fest

Kleve Die Entscheidung ist gefallen, die Frist abgelaufen: Sechs Kandidaten kämpfen um die Nachfolge von Silke Gorißen. Wer antritt und wann es zu einer Stichwahl kommt.

Wer Nachfolger von Silke Gorißen als Landrätin des Kreises Kleve wird, steht noch nicht fest. Nun ist aber die Entscheidung gefallen, wer am 27. November antritt: In der Sitzung des Kreiswahlausschusses am 5. Oktober unter Vorsitz von Kreiswahlleiterin Zandra Boxnick wurde die Zulassung der Wahlvorschläge einstimmig beschlossen. Demnach treten fünf Männer und eine Frau an, vier Kandidaten für Parteien und zwei Selbstbewerber. Die Übersicht: