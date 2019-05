Treffen : Kandidat Stefan Berger bei der CDU Bedburg-Hau

Bedburg-Hau/Kalkar Stefan Berger nahm die Gelegenheit wahr, sich persönlich und seine politischen Ziele für Europa vorzustellen.

Im Vorfeld der anstehenden Europawahl luden kürzlich die CDU Bedburg-Hau und die CDU Kalkar gemeinsam zur traditionellen Veranstaltungsreihe „CDU am Runden Tisch“ in die Gaststätte Verona ein. Der Ortsverbandsvorsitzende der CDU Hau, Manfred Opgenorth, begrüßte neben zahlreichen interessierten Zuhörern auch die CDU-Gemeindeverbands- und Fraktionsvorsitzende Silke Gorißen, den Geschäftsführer der CDU Kalkar, Korkut Berdi, und als Gast Stefan Berger MdL, Kandidat der CDU-Niederrhein zur Europawahl 2019.

Stefan Berger nahm die Gelegenheit wahr, sich persönlich und seine politischen Ziele für Europa vorzustellen. „Wir brauchen ein geeintes Europa nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, um uns auf dem internationalen Markt gegen andere Wirtschaftsmächte behaupten zu können, sondern auch um eine Einheit darzustellen, die in der heutigen zunehmenden Instabilität auf weltpolitischer Bühne von enormer Wichtigkeit ist. Europa muss wieder in den großen Themen groß sein“, so Berger. Er ging ein auf Themenfelder wie die Einführung einer europäischen Armee, Migrationspolitik, Förderprogramme für Deutschland und den Niederrhein und die Konkurrenzfähigkeit Europas in der digitalen Entwicklung. Leidenschaftlich plädierte Stefan Berger für eine starke Rolle Deutschlands in einem „starken Europa der Innovationen“.