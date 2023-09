Vom Kurs zum eigenen Studio Kampfsport Baran seit zehn Jahren in Kleve

Heute unterrichtet er dort unter anderem Shaolin-Kempo, eine Kampfkunst, die sich aus einer Mischung von Kung-Fu und Karate zusammensetzt, sowie Krav Maga, das israelische Selbstverteidigungssystem. Außerdem kann man am Kurs Fightmove-Fitnessboxen teilnehmen, oder das Open Gym besuchen, in dem man an fünf Tagen die Woche auf eigene Faust trainieren darf. Für Menschen, die sich noch nicht in feste Gruppen trauen, bietet Fikriye Baran Einzeltrainings an, in denen sie ihre Schüler auf einem Weg zu einem fitteren Körper und einem besseren Körpergefühl begleite. Beide Trainer legen dabei ihren Fokus auf funktionelle Fitness, denn in erster Linie gehe es eben nicht darum, den Sport nur für die körperliche Erscheinung zu treiben, sondern um den Körper fit zu halten und sich darin wohl zu fühlen.