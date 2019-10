Bedburg-Hau : Kamerawagen auf Bedburg-Hauer Straßen

Straßen und Wege in der Gemeinde werden flächendeckend erfasst.

(RP) Die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird für die Städte- und Gemeinden bei stetig wachsendem Finanzdruck zunehmend schwieriger. Um dennoch ein optimales Instandhaltungsmanagement gewährleisten zu können, ist die aktuelle und flächendeckende Kenntnis über den öffentlichen Straßenraum sehr wichtig. Digitale Geografische Informationssysteme (GIS) unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung bei der komplexen Aufgabe, mit möglichst geringen finanziellem Aufwand die öffentlichen Verkehrsflächen in einem bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Wer also in den kommenden Tagen ein Fahrzeug der Firma Geotechnik GmbH mit der Aufschrift Vermessung und www.Geo-Mapping.info auf Bedburg-Hauer Straßen ausmacht, weiß damit über Zweck und Berechtigung Bescheid. Also keinesfalls zu verwechseln mit „Google Street View“, wo Ansichten in 360-Grad-Panoramabildern aus der Straßenperspektive zur Veröffentlichung im Internet aufgenommen werden. Weitere Rückfragen und Kontakt unter Tel. 02821 66029