Kalkar: Kalkars Bürgerbus hat Fahrt aufgenommen

Kalkar Auch ohne Auto oder liebe Nachbarn ist Kalkars Zentrum nun gut erreichbar: Der Bürgerbusverein holt Menschen in die Stadt.

Superpünktlich kommt der Kleinbus angesprintet, stoppt am Kalkarer Markt, wo einige Menschen an der Haltestelle warten. Nicht nur solche, die jetzt nach Hönnepel oder Appeldorn wollen - auch die NIAG hat ja Kalkar in ihrem Netz, aber eben nicht die Dörfer außen rum. Damit sich Bürger "draußen" nicht abgehängt fühlen müssen, wurde vor genau einem Jahr der Bürgerbusverein Kalkar (BKA) gegründet. Gestern fanden die ersten Fahrten statt, und die Rheinische Post fuhr mit.

Vorerst ist es so weit noch nicht, denn die meisten Haltestellen werden angefahren, ohne dass dort jemand stünde. "Es muss in den Köpfen erst ankommen, dass es den Bürgerbus gibt", glaubt Fahrdienstleiter Franz-Josef Boenke. Kollegin Elfriede Koch fährt ebenfalls mal eine Runde mit, bevor sie selbst an der Reihe ist. "So lange wir nur 20 Fahrer sind, sind wir etwa einmal in der Woche eingeteilt", erzählt sie. Wenn, wie geplant, künftig 25 oder gar 30 Fahrer im Team wären, würden sich die Einsätze für den Einzelnen natürlich reduzieren. "Es macht wirklich Spaß, diesen Bus zu fahren, und der Ausbilder von der NIAG hat sich viel Mühe gegeben, uns mit der Aufgabe vertraut zu machen. Auch wenn ein Pkw-Führerschein reicht: Besondere Manöver wie Einparken oder durch Grieths schmale Gassen fahren muss man schon üben", sagt Elfriede Koch. Ganz schön flott ist so ein Mercedes-Kleinbus unterwegs, Fahrer Georg Laumann vertrödelt keine Minute. "Auf seinem Laptop kann er überprüfen, ob er im Plan ist", berichtet Igel. Bei dieser Tour verliert der Mann zwei Minuten, weil die RP-Redakteurin beim Stopp in Appeldorn kurz mit Klaus van Wehnen plaudern möchte, der aus seinem Vorgarten heraus so fröhlich winkt. Er ist Mitglied der Grünen und findet es klasse, dass jetzt "Menschen bewegt und Dörfer verbunden" werden, wie das Motto des Vereins aussagt. Eine weitere Minute geht verloren, weil der Müllwagen Vorfahrt beansprucht. Da aber keine neuen Fahrgäste zusteigen wird der Zielort doch pünktlich erreicht.