Polizei sucht Zeugen Kalkarer stirbt bei Unfall auf A44 – Unfallflüchtiger gesucht

Das Fahrzeug muss nach Polizei-Angaben an der rechtsseitigen Front beschädigt sein. Die Ermittler haben daher alle Autohändler im Umkreis von Düsseldorf kontaktiert. Sie wollen so in Erfahrung bringen, wer das seltene und auffällige Range Rover-Modell verkauft hat, oder ob jemand sein Auto jüngst in die Werkstatt gegeben hat.