Karneval in Kalkar : Kalkarer Narren feierten außer Rand und Band

Kalkar Bei der Kostümsitzung im Pädagogischen Zentrum schunkelten und sangen alle mit.

Im ausverkauften Pädagogischen Zentrum ging’s bei der Kostümsitzung der Kalkarer Karnevalsgesellschaft (KKG) heiß her – schön, wer da ein luftiges Kostüm hatte! Die Macher des Abends hatten nämlich so einige Power-Nummern eingeplant: die Bläser und Trommler von „Töns“ sowie die Trompeter Michael Görtzen und Karl-Heinz Reichel ließen die besten „Kölsche Tön“ auf’s Publikum los. Wer da nicht auf den Stühlen stand, der zog mit der endlosen Polonaise durch den Saal!.

Auch die stampfenden Beats bei den Gardetänzen der drei KKG Kompanien sowie der Altkalkarer Funken ließen die Narren nicht zur Ruhe kommen. Getanzt wurde nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Gängen, so dass die Kellner sich oftmals nur mit Lambadabewegungen durch die Menge winden konnten. So ist er – der Karneval in Kalkar. Wozu natürlich „Kalkaria Töne“ nicht fehlen durften. Diesen Part füllten der KFD-Frauenchor, der Schützenchor und selbstverständlich auch die „Singenden Lehrer“ (Stephan Weber mit Günther Bergmann) hervorragend aus, wobei die Kalkarer Gäste alle Lieder textsicher mitsingen konnten. Wer nun dachte, dass es bei den Wortvorträgen ruhiger zugegangen wäre, er irrte. Die „Zwei Lausbuben“ (Uwe Hiller mit Manfred Schaffrath) versorgten ihre Pointen mit passgenauen Liedbeiträgen, die wiederum in schunkeln und mitsingen endeten. Nur bei den Büttenreden kamen lediglich die Lach- und Klatschmuskeln zum Einsatz – dann aber richtig! Der mollige „Engel Hettwig“ (Hedwig Sieberichs) im „Körper von Reiner Calmund“ ging zum Beispiel nachts stets den „kleinen Jakobsweg“, soll heißen: „den Pilgergang vom Bett zum Kühlschrank und zurück“. Das kam sicherlich so manchem Zuhörer bekannt vor. Die KKG Senatorin Maria Paeßens – nach 15 Jahren wieder auf der Bühne – überzeugte als „Mia aus Westfalen“ mit Lebensweisheiten wie: „es gibt interessante Männer – und den eigenen“ oder „je faltiger die Haut, desto größer ist die Bewegungsfreiheit“. Das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Hochherrschaftlich aber auch närrisch ausgelassen ging’s bei den Auftritten der karnevalistischen Majestäten zu.