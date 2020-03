Kreislandwirtschaft : Landwirte helfen Zirkus in Not

Landwirte helfen Zirkus in Not

Kalkarer Bauern spenden Futter für die Tiere des Circus Maximum.

In Zeiten des Coronavirus setzen Kalkarer Landwirte ein Zeichen und spenden Futter für die Tiere des Circus Maximum, der am Wunderland Kalkar seine Wohnwagen geparkt und sein Zelt aufgeschlagen hat und wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit ohne Einnahmen ist. Seit dem 19. März steht der Zirkus auf dem Platz. Er kam aus den Niederlanden, wo im Januar die diesjährige Tournee begann. In Tilburg und Dordrecht veranstaltete der Zircus noch jeweils für zwei Wochen Vorstellungen, Anfang März wurden die Aufführungen von den Behörden wegen der Corona-Pandemie untersagt. „Zunächst durften wir 100 Leute reinlassen, danach keine mehr. Die Gastspiele in Ede und Uden fielen gänzlich aus, was ein Verlust von 11.000 Euro bedeutete“, sagt Roman Zinnecker, Chef des Familienbetriebes. Zu seiner Familie gehören seine Ehefrau, fünf Kinder und bald zehn Enkelkinder.