Verlegung Ende November : Mit Stolpersteinen wird der Kalkarer Juden gedacht

Kalkar In Kalkar wird am Sonntag der Künstler Gunter Demnig zu Gast sein. Er besucht die Stadt zum vierten Mal und wird dort weitere 13 Stolpersteine verlegen.

Gunter Demnig , Künstler und Initiator der Stolperstein-Idee, wird am Sonntag, 28. November, zum vierten Mal die Stadt Kalkar besuchen und weitere 13 Stolpersteine verlegen. Seit Ende 2017 setzt sich die Interessengemeinschaft „Stolpersteine in Kalkar“ für die Verlegung der Gedenksteine ein, um an die insgesamt 15 jüdischen Familien zu erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und ermordet wurden.

In diesem Jahr werden die ersten fünf Messingplatten für die ehemalige Kaufmannsfamilie Siegmund Spier auf der Kesselstraße15 in den Bürgersteig eingelassen. Zwei weitere Stolpersteine werden am Kirchplatz 5 an die Brüder und Viehhändler Isac und Moritz Spier erinnern. Isac starb 1936 und ist auf dem jüdischen Friedhof begraben. Sein Bruder Moritz wurde im Juli 1942 als letzter Kalkarer Jude deportiert und im Ghetto Minsk ermordet. Auf den zwei Stolpersteinen für die Eheleute Emil und Paulina Spier, Monrestraße 69, wird „Flucht“ zu lesen sein. Kurz vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges verließen der Zigarrenfabrikant und seine Frau Kalkar und flüchteten nach England. Der letzte Verlegeort ist vor dem Haus Hohe Straße 34. Hier wird der Familie Elkan gedacht.