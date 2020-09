Messe Kalkar : Landwirtschaft als Thema für alle

Kalkar Im Kalkarer Messezentrum wird es am 3. November eine Podiumsdiskussion geben. Dabei die Probleme der Landwirtschaft und die Interessen ihrer Kritiker zusammengeführt werden sollen

Zu Beginn des Jahres hatte es noch den Anschein, das bestimmende Thema für lange Zeit würde das Aufbegehren der Bauern gegen die starke Reglementierung der Landwirtschaft sein. Damals hatten hunderte Berufsvertreter mit ihren Traktoren auch am Wunderland Kalkar ihrem Unmut Luft gemacht. Die Naturschutzbewegung „Fridays for Future“ auf der einen und die Bauern auf der anderen Seite ließen nicht viel Gutes aneinander. Dann kam Corona, und das Agrarthema geriet ein wenig in den Hintergrund. Nun, einige Wochen vor der nächsten Auflage der Fachmesse GreenLive im Messezentrum Kalkar ist eine Veranstaltung in Vorbereitung, bei der die Probleme der Branche und die Interessen der Kritiker zusammengeführt werden sollen. Die „1. Kalkarer Gespräche“ finden am 3. November am selben Ort statt, an dem vom 7. bis 9. Dezember die „Green Live“ über die Bühne gehen soll.