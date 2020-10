Kostenpflichtiger Inhalt: Stolpersteine in Kalkar : Zwölf weitere Namen gegen das Vergessen

Gunter Demnig verlegt die Steine in Kalkar, Grabenstrasse mit Blick auf das Rathaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die dritte Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an jüdische Mitbürger in Kalkar fand am Markt und an der Grabenstraße statt. Schüler des Gymnasiums und der Gaesdonck waren dabei.