Neue Landesunterkunft im Gespräch Ziehen 500 Flüchtlinge im Wunderland Kalkar ein?

Das Thema tauchte unvermittelt auf: Im Hauptausschuss teilte die Stadtverwaltung Kalkar mit, dass es das Interesse des Wunderlands Kalkar an der Einrichtung einer zentralen Unterkunft für Flüchtlinge gebe. Der Geschäftsführer wolle eine sogenannte ZUE bei der Bezirksregierung beantragen, werde aber nicht ohne die Zustimmung des Stadtrates tätig werden. Darum, also ein Meinungsbild einzuholen, geht es nun in der Ratssitzung am Donnerstag, 9. November, ab 18 Uhr. Es wird mit einer kontroversen Debatte gerechnet.