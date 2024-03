An zwei Tagen Das bietet die Wohnmobilmesse bei Wolters in Kalkar

Seit Jahren boomt das Reisen mit dem Wohnmobil. Camping ist angesagt und das Interesse an der flexiblen Reiseform groß. Der Bestand an Reisemobilen wächst stetig, auch das Mieten von Wohnmobilen ist beliebt. Viele Reisemobilisten freuen sich schon auf den nächsten Urlaub. Da passt es zeitlich gut, dass im Wohnmobilcenter Niederrhein in Kalkar am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, eine Hausmesse veranstaltet wird. In den großen Ausstellungsräumen von Wolters Reisemobile können Interessierte in der Zeit von 10 bis 17 Uhr die neuen Wohnmobile eingehend unter die Lupe nehmen.