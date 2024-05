Modernes Kunst-Thema So wird der künstlerische Wolfssommer in Kalkar

Still hält das Rudel die Wacht am Leybach. Dort wo einst Wall und Graben und Mauer die alte Hansestadt Kalkar schützten, sitzen jetzt mehr als 20 große graue Wölfe auf den Stümpfen der Pappeln, die den Bach säumten, bis sie gefällt wurden. Die Stadt in ihrem Rücken, schauen sie übers Wasser auf den Wander- und Radweg auf der anderen Seite. Der Herr des Waldes ist wieder da, der in Deutschland so gut wie ausgerottete Wolf ist zurück. Der Frankfurter Künstler Ottmar Hörl hat die lebensgroßen, sitzenden Wolfs-Skulpturen mit buschigem Pelz und spitzer Schnauze geschaffen. Sein Wolf sitzt sprungbereit auf den Hinterpfoten, hat die Ohren aufmerksam aufgestellt und schaut selbstbewusst nach vorne. 2017 wurde die erste limitierte Auflage in Kunststoff „gegossen“.