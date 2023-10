Einweihung mit vielen Gästen Wissel feiert sein neues Feuerwehrgerätehaus

Das Gebäude für die Löscheinheit Wissel sei als drittes Projekt gut gelaufen, was besonders dem Engagement des Gebäudemanagements der Stadt Kalkar zu verdanken sei. Dies sei eine Stabstelle mit „kleiner schlagkräftiger Truppe“. Zur Erläuterung nannte sie den Brandschutzbedarfsplan, der entscheide, wann wo ein neues Gerätehaus gebaut werden müsse. Um diesen zu erstellen, habe man ein externes Büro beauftragt, was sich als „Flop“ erwiesen habe. „Dann hat die Feuerwehr das selbst in die Hand genommen, ehrenamtlich, und so gelang es“, sagte die Bürgermeisterin. Das Gebäude in Wissel sei ein „Vorzeigeprojekt“, das in „Rekordzeit“ verwirklicht wurde. Besonders hob sie das Engagement Marco Feldmanns hervor, der sowohl im Löschzug Wissel als auch im Team Gebäudemanagement der Stadt tätig ist. Schulz sagte abschließend: „Für mich hat die Feuerwehr eine faszinierende Stellung im Dorf, sie ist ein emotionaler Faktor, ist ‚unsere Feuerwehr‘“. Als dem Dorf zugehörig veranstalte sie auch viele Feste, zwischen Bürgern und Wehrleuten existiere eine große gegenseitige Wertschätzung. Da es in modernen Gebäuden keine Schlüssel mehr gebe, sondern Schließanlagen, übergab sie eine solche übergroße „Scheibe“ dem Löschzugführer von Wissel, Markus Leukers.